النفط يحافظ على استقراره فوق الـ75 دولارًا

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استقرت أسعار النفط رغم انخفاضها، اليوم الجمعة، فوق الـ75 دولارًا للبرميل، حيث ظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد عن ثلاثة بالمئة بفضل التعافي البطيء في الإنتاج الأمريكي بعد إعصارين في خليج المكسيك.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا ما يعادل 0.36 في المئة إلى 75.40 دولار للبرميل بعدما ارتفعت يوم الجمعة 21 سنتا.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 72.22 دولار بعد أن استقرت دون تغيير عند التسوية في الجلسة السابقة.