اللافي يختتم زيارته إلى روما بعد لقاء 4 وزراء إيطاليين اللافي يبحث ملف القضايا المرفوعة من قبل شركات إيطالية وأحكام الحجوزات

أخبار ليبيا 24

اختتم النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، زيارته الرسمية إلى إيطاليا، بدعوه من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

والتقي اللافي خلال الزيارة بكل من وزيرة العدل الإيطالية ما تا كارتابيا، ووزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والتنمية جانكارلو جورجيتي.

وناقش اللافي مع وزيرة العدل، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، التي تمت مراجعتها خلال المدة الماضية من قبل اللجان المختصة، تمهيداً للتوقيع عليها من قبل وزيري العدل في البلدين .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المرفوعة، من قبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات.

وفي هذا الإطار طالب عبد الله اللافي، وزيرة العدل بالنظر إليها سياسياً من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وملف التعاون الأمني والشرطي، في مجال التدريب، ومكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين الصديقين، مشيداً بدور إيطاليا في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

وقال إن إيطاليا شريك مهم ومن الدول الداعمة للاستقرار السياسي والأمني في بلادنا، وسنعمل خلال وجودنا في المجلس الرئاسي، على تطوير علاقاتنا لأجل مصلحة شعبينا .