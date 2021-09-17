القبض على أفارقة يمارسون الدعارة بأحد المنازل في طرابلس محذر مُهربي البشر والمحروقات .. دعم الاستقرار : لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المتورطين

أخبار ليبيا 24

تمكن ما يعرف بـجهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده المدعو “اغنيوة الككلي”، من ضبط عدد من الأفارقة متعددي الجنسيات داخل أحد المنازل بالعاصمة طرابلس خلال ممارستهم الدعارة .

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، زعم جهاز دعم الاستقرار، في بيان له أمس الخميس، أن مكتب التحري والقبض بجهاز دعم الاستقرار، تمكن من ضبط عدد من الأفارقة متعددي الجنسيات في أحد المنازل بالعاصمة طرابلس، بعد دخولهم متسللين عن طريق الهجرة غير الشرعية”.

وتابع “تم ضبطهم من قبل أفراد الجهاز وهم في حالة دعارة، وعلى الفور اتخذت كافة الإجراءات القانونية وأُحيلوا إلى جهات الاختصاص” .

ونبه جهاز دعم الاستقرار، مجدداً، مُهربي البشر والمحروقات بأن حملاته التفتيشية ستكون مستمرة، ولن يتوانى في تطبيق القانون ضد المتورطين في ذلك وبما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، على حد ادعائه.