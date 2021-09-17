العكاري: لابد من إنهاء انقسام المصرف المركزي وتوحيده

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قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري، اليوم الجمعة أرجوكم اكتبوا معنا لابد من إنهاء انقسام مصرف ليبيا المركزي وتوحيده.

وأضاف العكاري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن توحيد مصرف ليبيا المركزي فيه كل الخير لجميع الليبيين، به يتم إنهاء انقسام المؤسسة المصرفية.

وأكد عضو اللجنة أنه من خلال هذا التوحيد سيتم مراجعة سعر الصرف والنظر في وضع استراتيجية الإقراض بأنواعه، موضحًا أنه إذا ما تم ذلك سوف تتراجع الأسعار.

وأفاد العكاري أن سعر النفط 75 دولار للبرميل، وسعر السوق الموازية “4.95” دينار (متوسط بيع النفط من بداية السنة إلى الآن 68 دولار) الإيرادات النفطية بالدينار الليبي تجاوزت 70 مليار دينار هذا يعني لا يوجد عجز في الميزانية.

وبين عضو اللجنة أن الإيرادات النفطية بالدولار ستكون في حدود 25 مليار دولار مع نهاية السنة يعني لا يوجد عجز في ميزان المدفوعات.

وأوضح أن السيولة إلى حد كبير تحسنت، والوضع السياسي يشهد انفراجات كبيرة، شرقًا اتفاقيات بالمليارات مع مصر، غربا الحدود فتحت مع تونس، شمالًا الخطوط المالطية تبدأ الرحلات معنا جنوبًا قوات الشرق والغرب تقاتل العصابات التشادية.