الشاطر: أحيي أعضاء النواب الرافضون لقانون الانتخابات توافق مشبوه بين الأعلى للدولة وجماعة الإخوان لتأجيل الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

رفض عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، قانون الانتخابات التشريعية، وذلك بعد أيام من إعلان رفضه قانون انتخاب الرئيس.

الشاطر قال،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”تحية لأعضاء مجلس النواب الذين وقعوا على مذكرة رفض قانون الانتخابات التشريعية المقدم للمجلس من رئيس مفوضية الانتخابات”.

وأضاف الشاطر ” أبارك هذا التصدي لإحدى مؤامرات إجهاض إرادة الليبيين، البيان التالي موقف مشرف لهم” على حد تعبيره.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أكد تسلم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لقانون انتخاب الرئيس.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أكد المريمي، “إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021م، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وتم تعميمه وإحالته إلى مفوضية الانتخابات وبعثة الامم المتحدة لدى ليبيا وكافة الجهات المختصة في البلاد”.

وينص القانون الجديد الصادر من قبل مجالس النواب على انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب الليبي .