الزناتي وزايد يبحثان تفعيل الشراكة في المجال الصحي بين ليبيا ومصر

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، مع نظيرته المصرية، هالة زايد؛ آلية تفعيل الشراكة الحقيقية بين ليبيا ومصر في المجال الصحي.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن ذلك يأتي في إطار مشاركة وزارة الصحة في الدورة الحادية عشر للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وذلك لبحث آلية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجانبين الليبي والمصري في مجالي التدريب والتأهيل، ومجال إدارة بعض المراكز في ليبيا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ما جاء في الاتفاقية التي تم توقيعها بطرابلس في 20 أبريل الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ من قِبل وزارة الصحة المصرية منذ فترة.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية في 22 من أبريل الماضي قرارًا يقضي بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات المصرية الحكومية.

وأيضا المشاركة الفعالة في تزويد الجانب الليبي بكميات من الأكسجين تقدر بأكثر من 700, ألف لتر، لتغطية العجز الذي حدث في ليبيا، نتيجة للعطل الذي دخل فيه مصنع وادي الربيع.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على إرسال فريق مصري لتقييم بعض المستشفيات الكبرى كمستشفى طرابلس الجامعي ومركز بنغازي الطبي من أجل البدء الفعلي في تشغيل وإدارة وتدريب الكوادر بالمراكز من أجل توطين العلاج بالداخل.

وتم أيضا الاتفاق على البدء بتنفيذ برنامج تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة المعد من قِبل إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.