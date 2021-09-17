الخطوط التونسية تعلن استئناف رحلاتها إلى ليبيا في هذا الموعد

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أعلنت، الخطوط التونسية، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى ليبيا اعتبارًا من يوم الخميس القادم.

وقالت، الخطوط التونسية، في بيان، إنه “تبعًا لقرار رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة، تعلم الخطوط التونسية عملائها الكرام عن استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي بنينا ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.”

وأضافت، أنها “تذكر جميع مسافريها بضرورة الالتزام التّام بالبروتوكول الصحّي المعمول به والمتفق عليه”.