“آمر مليشيا 444” : أعمال الحكومة بشائر خير وسرور لم نر مثلها منذ سنوات

أخبار ليبيا 24

قال آمر ما يعرف بمليشيا “للواء 444 قتال”، محمود حمزة القيادي السابق بمليشيا “قوة الردع الخاصة”، إن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية لتزويج الشباب، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، زعم قائد المليشيا “إن دعم الشباب وحثهم على الزواج مشروع وطني يستر الشباب ذكوراً وإناثاً ويكثر من أمة محمد صلّى الله عليه وسلم” على حد تعبيره.

وأضاف ” نعم لفتح أبواب البيوت وإغلاق نوافذ الحروب، وتقدموا ولا تترددوا ولا تفكروا في المستقبل، فوعد الله تعالى بأن يعين المقبل على الزواج؛ وقد اختصَ اللهُ تعالى المقبلين على الزواج بالإعانة لما في القيام بذلك من مشقة على الإنسان والتي لا يتمكن منها إلّا بإعانته -سبحانه وتعالى، ولِما يترتَّب على ذلك من النَّفع العظيم والأثر الكبير” على حد زعمه.

وادعى أن ماتقوم به الحكومة هذه الأيام هي بشائر خير وفرح وسرور لم نر مثلها منذ سنوات؛ فهنيئا لها بهذه الخطوات”، على تعبيره.