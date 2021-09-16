هيئة البحث عن المفقودين تعثر على رفات شخصين في بوقرين وتاورغاء

16 سبتمبر، 2021 9:02 م
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أخبار ليبيا 24

قال مدير مكتب الإعلام بهيئة البحث عن المفقودين، عبد العزيز الجعفري، أنه تم انتشال رفات شخص مجهول الهوية في منطقة بوقرين ورفات شخص آخر في بلدية تاورغاء.

وأوضح الجعفري لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إنه بناء على بلاغ ورد من النيابة العسكرية سرت عن وجود بقايا آدميه بمنطقة بوقرين، انتقل فريق تابع لإدارة البحث لانتشال الرفات، لافتاً أنه تم سحب عينات الحمض النووي DNA، لتسليمها لإدارة المختبرات بالهيئة لإتمام عملية المطابقة مع قاعدة البيانات بالمعمل.

وأضاف الجعفري، أنه ورد بلاغ آخر من النيابة بتاورغاء عن وجود رفات وسط المدينة مجهول الهوية، فتم انتشال الرفات أيضاً واتخاذ الإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن عمل الهيئة مستمر، وفرق البحث تتعامل مع كافة البلاغات من المواطنين بجديه، وتنتقل إلى عين المكان فور تلقيها البلاغات.

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16 سبتمبر، 2021 9:02 م
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