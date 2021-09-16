مقتل نائب رئيس المعارضة التشادية في قصف لسلاح الجو الليبي

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر مطلعة إن قوات الجيش الليبي نفذ طلعات جوية أمس الأربعاء، نتج عنها مقتل نائب رئيس المعارضة التشادية “فاكت” هارون محمد شتي.

وأعلن الأربعاء عن مقتل نائب رئيس جبهة الوفاق من أجل التغيير التشادية والسائق الشخصي لزعيمها مهدي علي والقيادي الميداني بالجبهة “علي بوقور” بعد تعرضهم إلى قصف من الطيران الليبي فجر الأربعاء.

وكانت قوات الجيش الليبي أكدت تدمير عدة مواقع وآليات تابعة للمعارضة التشادية في توربا وأم الأرانب في أقصى الجنوب الليبي في عملية عسكرية موسعة لإنهاء وجودها في ليبيا ووجهت عدة ضربات جوية لمواقعها.

وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء خالد محجوب إن وحدة من قوة عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على العشرات من المرتزقة الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية، وتدمير آلياتهم في عملية كبيرة تستهدف القضاء على تواجد المرتزقة في هذه المناطق.

وطوال ليل الثلاثاء – الأربعاء نفذ الطيران الليبي عددا من الطلعات الجوية لاستهداف مواقع المتمردين التشاديين، فيما زعم رئيس جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد مهدي علي أن عناصر من قوات “توروبورو” مدعومين بجنود تشاديين هم من شنوا الهجوم على قواته في جنوب ليبيا تحت إشراف فرنسي واضح.

وتنشط في مناطق الجنوب الليبي الشاسعة فصائل المعارضة التشادية التي جاءت بعد الإطاحة بنظام القذافي وأصبحت تسيطر على أغلب منافذ التهريب، وقد تورطت في جرائم عدة ضد السكان المحليين منها الخطف والسرقة، إضافة إلى تهريب البشر والوقود وتجارة المخدرات.