مسؤول بمنفذ رأس اجدير: المنفذ سيفتتح غداً على تمام الثامنة صباحاً

أخبار ليبيا 24

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير، مختار المنصوري، إن المنفذ الحدودي مع تونس سيفتح على تمام الساعة الثامنة صباحاً غداً الجمعة.

وأوضح المنصوري في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أنه بعد الاجتماعات في جربة للاتفاق على البروتوكول الصحي بين البلدين، تم الاتفاق على إبراز تحليل “PCR” وتكون نتيجته سالبة، والتطعيم بجرعتين من لقاح ضد فيروس كورونا، وفي حال عدم وجود التطعيم بالجرعتين أو جرعة واحدة فقط، يدخل في حجر صحي لمدة عشرة أيام في أحد الفنادق التي تم تخصيصها على نفقه المواطن، لافتاً أن البروتوكل يسري على الداخل والخارج.

وأعلنت تونس في وقت سابق أنه سيتم إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من الساعة السابعة من صباح الجمعة 17 سبتمبر 2021، مع ضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه بين البلدين.

وقال الرئيس التونسي إن أي خرق لمقتضيات هذا البروتوكول قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية، وأذن بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحّية للتطعيم ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.