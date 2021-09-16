مجلس حقوق الإنسان بليبيا يُعرب عن قلقه إزاء أحداث الجنوب

أخبار ليبيا 24

أعرب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا عن قلقه إزاء الأحداث في أقصى الجنوب الليبي؛ وذلك لما يشكله من تهديد للأمن القومي والسلم الاجتماعي بالمنطقة تخوفا من تواجد المدنيين في مرمى نيران القوات المعادية.

وقال المجلس في بيان له الخميس، “إن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية السكان المدنيين من الاحتلال الأجنبي والهجمات وآثار الأعمال العدائية ومخاطر العمليات العسكرية الأهمية القصوى للمعايير الإنسانية في كل الأحوال والتشديد على ضرورة احترام قواعد حقوق الإنسان”.

وطالب المجلس الجهات المعنية بحماية المدنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لحقن دماء المدنيين وبسط سلطة الدولة.

واثنى المجلس في ختام بيانه على دور الجيش الوطني المتمركز بمنطقة الاشتباكات على جهوده الجبارة لحماية أمن الدولة وحماية المدنيين.