ماكرون يعلن مقتل “أبو وليد الصحراوي” زعيم تنظيم داعش في الساحل الأفريقي

أخبار ليبيا 24

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي على يد القوات الفرنسية.

وقال ماكرون في بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية أن العملية تعتبر نجاح كبير في مكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.

والاسم الحقيقي لـ عدنان أبو وليد الصحراوي، هو لحبيب عبدي سعيد، المعروف بالإدريسي لحبيب، وهو من مواليد مدينة العيون أحد أهم مدن الصحراء المغربية، التحق بمخيمات اللاجئين في بداية التسعينيات.

وظهر الصحراوي لأول مرة على الملأ في أكتوبر 2011، بعدما تبني تنظيم حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، خطف 3 مواطنين أوروبيين بمخيمات جبهة البوليساريو في تندوف جنوب غربي الجزائر.