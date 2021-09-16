في ذكرى استشهاد المختار.. المنفي من قطر يدعو الليبيين إلى استلهام العبر من المجاهدين

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دعا، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 90 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، الليبيين إلى استلهام الدروس والعبر من تاريخ المجاهدين الذين حافظوا على الوطن ووحدته، إذا أردنا أن تخرج بلادنا من أزمتها.

وقال المنفي، إن “عمر المختار حارب ومعه رفاقه، من كل مدن وقرى وأرياف ليبيا، من أجل الوطن وليس من أجل فرد أو قبيلة أو مدينة أو فئة بعينها، وكانت معركتهم ضد عدو أراد استعمارهم، ولم يصوبوا بنادقهم لصدور بعضهم البعض”.

وأضاف، “اليوم نستحضر ذكراه وقد ملئنا يقينا بأن الأجيال ستستلهم من سيرته المجيدة معنى حب الوطن، والتضحية من أجل رفعته، ووحدة ترابه”.