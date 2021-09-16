عقب فك الاعتصام بميناء الحريقة في طبرق .. دخول ناقلة نفطية لشحن مليون برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست قبل قليل الناقلة النفطية “ميكالا – بي” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام، عقب فك الخريجون المعتصمون بالميناء اعتصامهم الذي استمر أسبوع مطالبين بتعيينهم .

وفك مجموعة من الشباب اعتصامهم بعد جهود من بلدية طبرق، والمنطقة العسكرية، ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط حيث تم الاتفاق مع للمعتصمين بحل مشاكل التعيين .

وقد شكلت وزارة النفط لجنة وصلت إلى مدينة طبرق واجتمعت معهم وفي نفس الوقت وصل بعض المعتصمين إلى طرابلس والتقوا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لتكاثف جهود الجميع لفك الاعتصام والاتفاق مع المعتصمين.

يشار أن عدد 228 خريج من كليات الجيولوجيا والهندسة النفطية والكيمياء قد اعتصموا بميناء الحريقة لمدة أسبوع ومنعوا النواقل من الرسو على أرصفة ميناء الحريقة النفطي في طبرق .

وأوضح مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي أنه تم تخفيض الإنتاج خلال الأسبوع الماضي تحسباً لأي طارئ .

المسؤول أضاف أن الإنتاج سيرتفع تدريجياً للوصول إلى الإنتاج السابق، مثنيًا على كل من ساهم في فك الاعتصام.