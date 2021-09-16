“شوليت” : ليبيا أمامها فرصة ذهبية للسلام الأفضل منذ 10 سنوات "شوليت" يحث كبار المسؤولين بليبيا على المضي قدمًا دون تأخير لاعتماد التشريعات الانتخابية

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قال ستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، إن ليبيا أمامها فرصة ذهبية للسلام وهي الأفضل منذ 10 سنوات، منذ سقوط نظام القذافي.

شوليت أوضح خلال زيارته العاصمة طرابلس أمس الأربعاء “تواجه ليبيا الآن أفضل فرصة أتيحت لها منذ عقد من الزمن، لإنهاء الصراع، ودفع الاقتصاد إلى الأمام، وإرساء الأساس لمجتمع ديمقراطي مستقر”.

وأردف بقوله “الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه العملية الحيوية”، محذرا من أن اللحظة ملحة وحرجة.

وتحدث شوليت عن قانون انتخاب الرئيس الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، بقوله “القانون الأخير يمكن أن يكون أساسا متينا للنقاش”، وحث كبار المسؤولين على المضي قدمًا دون تأخير لاعتماد التشريعات الانتخابية .

واستمر قائلا “نطلب شيئًا واحدًا فقط من القادة الليبيين، أن يسهموا بشكل بناء فيما هو معروض بدلاً من هدمه بينما لا يقدمون شيئًا بدلاً من ذلك”.

يذكر أن شوليت ونورلاند التقيا كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى كوني وعبد الله لافي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأحال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخميس الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية.