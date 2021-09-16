سميو: باشرنا إجراءات التأكد من مطابقة شحنة لقاح “أسترازينكا” للمواصفات

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبد الباسط سميو، عن وصول شحنة من اللقاح الإنجليزي أسترازينيكا إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وقال سميو في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، الأربعاء، إن الشحنة تبلغ 117 ألف و600 جرعة وستستخدم كجرعة ثانية لمن تلقى الجرعة الأولى من نفس اللقاح، لافتاً أنهم باشروا إجراءات التأكد من بياناتها ومطابقتها للمواصفات، ونقلها إلى مخازن الإمداد.

وفي السياق ذاته أوضح مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأدوية والأغذية محمد الزيات، في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، أن المفتشين تفقدوا الشحنة فور وصولها للتأكد من درجة تبريدها والطرق السليمة لنقلها.

وأضاف الزيات، إن الشحنة التي وصلت كانت عن طريق إيطاليا مقدمة من منظمة الصحة العالمية في إطار منظومة كوفاكس، مشيراً إلى أنها بعد انتهاء الإجراءات وفي حال مطابقتها للمواصفات سيتم الافراج عنها واعطاء الإذن باستخدامها.