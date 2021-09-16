روسيا تنفي عرقلتها تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

أخبار ليبيا24

فندت روسيا، اليوم الخميس، التقارير التي تحدثت عن عرقلتها قرار تمديد مهمة البعثة الأممية إلى ليبيا.

ووصفت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التقارير بـ”الكاذبة”، مضيفة أن الدول الغربية تقف وراء هذا الحشو المعلوماتي.

وأكدت زاخاروفا، أن بلادها ستواصل تقديم المساعدات للشعب الليبي للتغلب على الأزمة السياسية الداخلية الحادة.

وقرر، مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 سبتمبر 2021 باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة، لكي تنفذ الولاية المنوطة بها.

يأتي ذلك بعدما انتهت ولاية البعثة في سبتمبر الجاري.

وحدد القرار تنفيذ البعثة لمهام عدة على النحو المُبين في القرار 2542 لسنة 2020 والفقرة 16 من القرار 2527 لسنة 2021 وفي مقدمتها مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ووقف إطلاق النار.