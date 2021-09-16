خلال لقاءه السيسي..الدبيبة يؤكد على استثمار الظروف لتطوير العلاقات بين ليبيا ومصر

أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس على أهمية استثمار الظروف الايجابية في تطوير وتعزيز هذه لعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين ليبيا ومصر.

وشدد الدبيبة عقب لقاءه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية ذات الثقل في مجالات إعادة الإعمار والتنمية لليبيا، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار.

ومن جهته، أكد السيسي أن مصر تولي الأولوية القصوى لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

وعبر الرئيس المصري عن موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وتعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي وتفعيل إرادته الحرة.

وأشاد السيسي بمساعي حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، معرباً عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على كافة التحديات الآنية التي تواجهه للوصول إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس المصري عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانات اللازمة من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي البالغ الأهمية، وذلك احتراماً وإنفاذاً لإرادة الشعب الليبي المقدرة، وانطلاقاً من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار.