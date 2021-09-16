حمودة: الخطوط الجوية ستدشن خط جوي بين ليبيا ومالطا

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أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، اليوم الخميس، إن الخطوط الجوية ستدشن أولى رحلاتها الرابطة بين مطاري معيتيقة وفاليتا يوم الإثنين القادم.

وقال حمودة، أن ذلك جاء تتويجًا لجهود حكومة الوحدة الوطنية، لإعادة فتح أجواء ليبيا مع العالم، وعقب توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية خلال زيارة رئيس الحكومة الجمعة الماضية.

وأضاف حمودة، أن هذا سيقلل المعاناة التي كان يتكبدها المواطنين الليبيين من أعباء السفر نحو أوروبا وغيرها من دول العالم للعلاج أو الدراسة أو العمل.

وأكد أن الحكومة ستواصل الجهود حكومة الوحدة الوطنية مع باقي الدول الصديقة لفتح مجالها الجوي لخطوط نقل جوية أخرى خدمة للمواطن الليبي.