حلحلة المختنقات المالية الخاصة بالطلبة الليبيين الدارسين في الأردن

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة الخاصة بتفقد أوضاع الجالية الليبية بالأردن، علي شلاك، حلحلة بعض المختنقات للجالية في المملكة الهاشمية والعزم على حل باقي المختنقات وإعداد تقرير مفصل وتقديمه إلى رئيس الحكومة.

والتقت اللجنة خلال زيارتها بالطلبة الليبيين، والمرضى، وأصحاب الظروف الإنسانية القاهرة التي حالت دون رجوعهم إلى ليبيا، واستمعت لمطالبهم، والصعوبات التي يمرون بها.

وأكدت اللجنة أن هناك مختنقات مالية يعانيها بعض الطلبة، حٌلت عن طريق عهدة مالية تلقتها من رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة.

وقام أعضاء اللجنة بزيارات للطلبة الليبيين في الأكاديمية الملكية للطيران وأكاديمية الشرق الأوسط للطيران، والذين يبلغ عددهم قرابة 190 طالبا، والتقوا بأكثر من 130 حالة مرضية بمختلف الأٌقسام الطبية، وقاموا بإرسال ملفاتهم إلى وزارة الصحة الليبية، وتحصلوا على وعود بضمهم إلى نفقة الدولة الليبية.

وفي الختام قام الوفد بمتابعة أحوال وأوضاع طلبة الأكاديمية الأردنية للتوحد الذين ناهزوا 70 طالبا؛ وذلك للوقوف على سبل تقديم المساعدة المطلوبة، وحلحلة الصعوبات التي تواجههم.