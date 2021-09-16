حركة السفن بميناء بنغازي البحري لنصف شهر سبتمبر الجاري

16 سبتمبر، 2021 11:03 ص
13

أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

السفن المترددة على الميناء بلغ “11” سفن خلال الشهر الجاري

  • بضائع متنوعة

السفينة ” ڤيقا اسكوربو” “381” حاوية

السفينة “ألـك” “108” حاوية

السفينة “أل دي أر ساكينا” “37” حاوية

سفينة نقل السيارات “أڤيڤا” “20” حاوية

السفينة “إتلانتك نورث” 200 حاوية

السفينة “باڤلي” “141” حاوية

السفينة “كورونا  جي” “480” حاوية

السفينة “نينا أف” “114” حاوية

  • سيارات وشاحنات

سفينة “أڤيڤا” “54” سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية

مغادرة السفينة “قراند نيويورك” بعد تفريغ “1128”سيارة وشاحنة

السفينة “نيڤان” “721” سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

  • حبوب

سفينة نقل الحبوب “مونترلكس” “28948” طن من حبوب الشعير

16 سبتمبر، 2021 11:03 ص
13

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