تونس تقرر فتح معابرها مع ليبيا اعتبارا من الجمعة

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أذن، الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا اعتبارًا من غد الجمعة.

وقالت الرئاسة التونسية، إن المعابر ستفتح ابتداءً من الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة.

وأوضحت، أن قرار سعيد جاء بعد اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية للبلدين والتي جرت في مدينة جربة، وذلك في اجتماع مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحة.

وأضافت، أن سعيد أكد على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه بين البلدين.

وقالت إن الرئيس التونسي، شدد على البروتوكول الموقع بين تونس وليبيا، قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحي في البلدين، كما أنه شدد على أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.

وأضافت الرئاسة التونسية، أن سعيد أذن بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.