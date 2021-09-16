توقيع اتفاقيات متعددة المجالات بين ليبيا ومصر

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وقّعت، ليبيا ومصر، في ختام اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، اليوم الخميس، عدة اتفاقيات في عديد المجالات.

وجرت، مراسم التوقيع بين الجانبين، في حضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وجاء انعقاد، اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، بعد أكثر عشر سنوات من الانقطاع.

وكانت اللجنة التحضيرية، وفريق الخبراء الليبي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والفريق المصري برئاسة وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، قد اختتمت أعمال صياغة وإعداد نصوص الاتفاقيات التي وقعت اليوم بين الجانبين.