بينهم أطفال ونساء .. إنقاذ 341 مهاجرا قبالة السواحل الليبية نقل جميع المهاجرين إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس

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تمكنت عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل الليبي، خلال تسيير الدوريات البحرية لتأمين الساحل الليبي،من إنقاذ 341 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة، منهم 8 نساء و9 أطفال.

وتمت عملية الإنقاذ، وفق بيان لوزارة الداخلية، عن طريق الزورق البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواح.

وقد تم نقل جميع المهاجرين إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابع للإدارة، وقدمت لهم كافة المساعدات الإنسانية والطبية، وذلك في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية.