الوطنية للنفط تعلن إنهاء الاعتصام بمينائي السدرة وراس لانوف

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إنهاء الاعتصام بمينائي السدرة وراس لانوف وعودة عمليات تصدير الخام إلى طبيعتها.

وأكدت المؤسسة في بيان لها استئناف عمليات تصدير الخام بمينائي السدرة وراس لانوف بعد إنهاء مجموعة من الشباب اعتصامهم داخل الميناء والذي استمر لأيام.

وأوضحت المؤسسة أن إنهاء الاعتصام تم بعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله مع كبار أعيان وحكماء المنطقة والذين بدورهم قاموا بالتدخل العاجل لإنهاء الاعتصام.

وأفادت المؤسسة أنه تم حث الشباب المعتصمين على الانخراط في برامج إعداد وتأهيل الخريجين والذي تشرف الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة.

ومن جانبه أكد صنع الله تفهم المؤسسة لمطالب الشباب وحرصها على توفير فرص العمل المناسبة لهم ولغيرهم، مشيدًا بأعيان وحكماء المنطقة على استجابتهم السريعة لإنهاء الاعتصام وتفهمهم لظروف العمل الصعبة التي يمر بها قطاع النفط.

وكان مجموعة من شباب منطقة راس لانوف، اعتصموا أمام ميناء السدرة النفطي للمطالبة بحقهم في الحصول على فرصة عمل خاصة أن بينهم خريجي جامعات ومن تخصصات نفطية.