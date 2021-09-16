“المنفي”: زيارة قطر تأتي في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في العاصمة القطرية الدوحة، أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان أمس الأربعاء، إن أمير قطر، رحب برئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له شاكراً تلبية الدعوة، ومثمناً جهودهُ في توحيد المؤسسات وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد الأمير تميم، خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي، دعم بلاده لاستقرار ليبيا واستعدادها لدعم المسار السياسي والمصالحة الوطنية.

من جهته أكد محمد المنفي، على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ليبيا وقطر، وحرصه على توطيد العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن تلبية الدعوة يأتي في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين مبنية على الشراكة الحقيقية والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.