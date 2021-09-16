المصراتي ينتقل لـ بلوزداد الجزائري

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قدم نادي شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الخميس، بشكل رسمي المهاجم الليبي، أنس المصراتي، قادماً من نادي الهلال الليبي.

وكان المصراتي قد وصل اليوم إلى العاصمة الجزائر لإنهاء كافة إجراءات الانتقال للنادي الجزائري.

وسبق للفريق الجزائري وأن حاول ضم المهاجم الليبي خلال الفترة الماضية إلا أن ارتباط المصراتي مع نادي الهلال حال دون ذلك.

ويعد المصراتي أحد أبرز المهاجمين في الدوري الليبي وقدم مع الهلال أداءً طيباً وكان من أبرز هدافي الدوري في العامين الماضيين.