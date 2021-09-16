القديري رسميا من الاتحاد المصراتي للأهلي طرابلس

16 سبتمبر، 2021 2:14 م
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أحمد القديري
أحمد القديري

أخبارليبيا24

نجحت إدارة نادي الأهلي طرابلس في ضم المهاجم أحمد القديري قادما من الاتحاد المصراتي.

وكان الاتحاد المصراتي قد أصدر بيان بخصوص حيثيات انتقال القديري لنادي العاصمة، مؤكدًا أنه تم بعد محادثات طويلة بين إدارة نادي الأهلي بنغازي واللاعب أحمد القديري.

وأضاف الاتحاد المصراتي أن المحادثات انتهت بحديث بين اللاعب وإدارة الأهلي بنغازي والتي وضح فيها اللاعب ظروفه العائلية الخاصة التي تمنعه من التواجد في مدينة بنغازي وبذلك عدلت إدارة نادي الأهلي بنغازي عن فكرة ضم اللاعب.

وأوضحت إدارة النادي المصراتي أنه تم الاتفاق على مبلغ مالي مناسب للنادي بالإضافة لتكاليف معسكر تدريبي كامل للفريق الأول ضمن صفقة انتقال اللاعب إلى نادي الأهلي طرابلس.

16 سبتمبر، 2021 2:14 م
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