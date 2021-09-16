الشلوي يبحث المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في درنة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي بجولة ميدانية بمدينة درنة، حيث زار مصنع صداقة للمشروبات والذي يعد رائد صناعة المشروبات الغازية.

وبحث الوكيل كيفية حل المختنقات التي تعيق تشغيل هذا المصنع من جديد وقدم الشلوي شهادة تكريم لإدارة المصنع الذي تأسس عام 1945‪ تقديرا لدوره الريادي .

وتضمنت جولة الوكيل زيارة لمصنع تدوير القمامة الواقع بالمنطقة الصناعية الثانية بدرنة والذي يعد هو الأكبر على مستوى البلاد و بقدرة إنتاجية تفوق الــ ” 1000 ” طن باليوم والوقوف على أسباب عدم مباشرته للعمل الفعلي والمساهمة في تذليل الصعاب التي تحول نحو انطلاقته بشكل فعلى.

وكانت الجولة الميدانية الثالثة بزيارة مصنع الأثاث الواقع بالمنطقة الصناعية درنة للتعرف على بعض منتجاته التي تعتبر ذات جودة العالية وسعر مناسب كما اجتمع أيضا مع ادارة المصنع لبحث إمكانية تطوير اعماله واستلم في ختام زيارته درعا مهداة من إدارة المصنع إلى وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية.

واختتم الشلوي جولته الميدانية بالمحطة الرابعة بالاجتماع مع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة و الصناعة و الزراعة درنة حيث تركز النقاش على حلحلة العراقيل التي تعيق انطلاقة القطاع الخاص بمدينة درنة والتي من أهمها أعادة تشغيل كل من الميناء و المطار وإعادة الحياة المنطقة الصناعية والتي تقع جميعها بالنطاق الجغرافي لبلدية درنة.

وأنتهى الاجتماع بإعداد مذكرة تعد من قبل مراقبة الصناعة وإدارة غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة تشمل كافة النقاط التي تم التعرض لها و الحلول المقترحة والتي يوصى الأخذ بها سريعا .