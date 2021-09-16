الدبيبة يعرب عن تقديره للجهود المبذولة لصياغة بروتوكول صحي وأمني بين ليبيا وتونس

16 سبتمبر، 2021 6:29 م
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عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا24

أعرب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عن فائق التقدير لجهود أعضاء اللجنة الوزارية الليبية – التونسية، وكافة المسؤولين بالبلدين الذين عملوا بتكاتف وإرادة قوية على صياغة بروتوكول صحي وأمني.

وأكد الدبيبة، أن بموجب البروتوكول فإن حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية للبلدين ستبدأ من الغد خدمة لمصالح الشعبين.

وقررت كل من ليبيا وتونس إعادة المعابر الحدودية بينهما، وذلك بعد توقيع البروتوكول الأمني الصحي بينهما.

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16 سبتمبر، 2021 6:29 م
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