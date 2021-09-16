الدبيبة: جادون في المضي قدما نحو الاستقرار والبناء

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كشف، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن عدد الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا ومصر بلغ 13 اتفاقية وبعض العقود في مجالات عدة.

وقال الدبيبة، “عقدنا اليوم اجتماع اللجنة العليا لأول مرة منذ 12 عامًا، والذي أثمر بتوقيع ثلاثة عشر اتفاقية وبعض العقود مع الجانب المصري في مجالات عدة”.

وأكد الدبيبة أن توقيع هذا العدد “يدل عن جدية الرغبة للمضي قدمًا نحو الاستقرار والبناء فعلا ولا قولا”.

وجاء توقيع الاتفاقيات والعقود في ختام اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة.

وجرت، مراسم التوقيع بين الجانبين، في حضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وكانت اللجنة التحضيرية، وفريق الخبراء الليبي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والفريق المصري برئاسة وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، قد اختتمت أعمال صياغة وإعداد نصوص الاتفاقيات التي وقعت اليوم بين الجانبين.