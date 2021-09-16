التعاون يدعم صفوفه بنجم منتخب الشباب 

الشلوى من أبرز اللاعبين الشباب ومثل منتخب الشباب في أكثر من مناسبة

16 سبتمبر، 2021 10:57 ص
12
محمود الشلوي
محمود الشلوي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تعاقدت إدارة نادي التعاون بشكل رسمي مع الظهير “محمود الشلوي” قادما من نادي الهلال .

وتأتي خطوة التعاقد مع الشلوي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم .

ويعتبر الشلوى من أبرز اللاعبين الشباب ومثل منتخب الشباب في أكثر من مناسبة كما خاض تجربة احترافية مع الملعب التونسي .

وأبرمت إدارة التعاون عدة انتدابات هامة خلال الأيام الماضية حيث نجحت في  ضم أحمد جمال، وطه الشلوي، وتعاقدت مع المدرب جلال الدامجه للإشراف على الفريق الموسم المقبل .

16 سبتمبر، 2021 10:57 ص
12

مقالات ذات صلة

اللاعب الليبي محمد عياد

الصفاقسي التونسي يضم لاعبًا ليبيًا

15 سبتمبر، 2021 4:55 م
زياد دغيم

دغيم فوز المنتخب الليبي على أنغولا نصر كبير لكل شباب ليبيا

15 سبتمبر، 2021 2:20 م
نادي"الهدى"

نادي”الهدى” بطلا لكأس ليبيا لكرة الطائرة لفئة تحت “14” عام

14 سبتمبر، 2021 4:32 م
محمد التكبالي

الأهلي طرابلس يدعم صفوفه بصفقة جديدة

13 سبتمبر، 2021 11:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى