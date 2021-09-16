التعاون يدعم صفوفه بنجم منتخب الشباب الشلوى من أبرز اللاعبين الشباب ومثل منتخب الشباب في أكثر من مناسبة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تعاقدت إدارة نادي التعاون بشكل رسمي مع الظهير “محمود الشلوي” قادما من نادي الهلال .

وتأتي خطوة التعاقد مع الشلوي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم .

ويعتبر الشلوى من أبرز اللاعبين الشباب ومثل منتخب الشباب في أكثر من مناسبة كما خاض تجربة احترافية مع الملعب التونسي .

وأبرمت إدارة التعاون عدة انتدابات هامة خلال الأيام الماضية حيث نجحت في ضم أحمد جمال، وطه الشلوي، وتعاقدت مع المدرب جلال الدامجه للإشراف على الفريق الموسم المقبل .