التعاون يدعم صفوفه بنجم منتخب الشباب
الشلوى من أبرز اللاعبين الشباب ومثل منتخب الشباب في أكثر من مناسبة
أخبار ليبيا 24 – رياضة
تعاقدت إدارة نادي التعاون بشكل رسمي مع الظهير “محمود الشلوي” قادما من نادي الهلال .
وتأتي خطوة التعاقد مع الشلوي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم .
ويعتبر الشلوى من أبرز اللاعبين الشباب ومثل منتخب الشباب في أكثر من مناسبة كما خاض تجربة احترافية مع الملعب التونسي .
وأبرمت إدارة التعاون عدة انتدابات هامة خلال الأيام الماضية حيث نجحت في ضم أحمد جمال، وطه الشلوي، وتعاقدت مع المدرب جلال الدامجه للإشراف على الفريق الموسم المقبل .