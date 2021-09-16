“الإخوان تأكل نفسها”.. بوسهمين يصف “المشري”  بـ” الخائن”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف نوري أبوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام السابق ورئيس تيار “يا بلادي” المرفوض والداعم للتيارات المتطرفة رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري بـ”الخائن”.

أبوسهمين قال خلال لقائه أمس الأربعاء عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – إن المشري نكث بالعهد بالخروج على المؤتمر الوطني، ويعتقد واهمًا أنه شريك للسلطة التشريعية، وهذا شيء غير موجود في العالم، بحسب قوله.

بوسهمين أضاف أن “مجلس الدولة اعتقد البعض أنه حل محل المؤتمر الوطني، لكنه لم يدخل اتفاق الصخيرات بالتسلسل القانوني المطلوب، فهو خليط من أعضاء من المؤتمر والنواب وعدد ممن انضموا إليه”، بحسب تعبيره.

وتابع “مجلس الدولة كان رشوة سياسية تبينت من أول يوم بالحصول على وظيفة ليس لها دور وهو ما يبدو واضحا اليوم من الحرص على استمرار المزايا” .

واستكمل بوسهمين “أعضاء مجلس الدولة فرحون بتسميته بالمجلس الأعلى، رغم عدم وجود دور له، فالعبرة بالدور وهي للقوة الفعلية على الأرض وليست في التسمية أو النص في اتفاق” .

وتساءل: “كيف يُصدر المشري بيانًا يُقر فيه مجلس النواب كسلطة تشريعية للبلاد رغم أن مجلس النواب لا يعترف بمجلس الدولة ولا الاتفاق السياسي ولا الإعلان الدستوري؟”، بحسب تعبيره.

واستطرد بوسهمين “ليس هناك أي تواصل لمجلس الدولة مع السفراء وطلبهم بالالتزام بالاتفاق السياسي كما يزعم المشري”، بحسب تعبيره.