الأهلي طرابلس يحط الرحال في بنغازي استعدادا لحي الوادي السوداني

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وصلت مساء اليوم الخميس إلى مدينـة بنغـازي بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم قادما من العاصمة طرابلس.

وسيلاقي الأهلي طرابلس ضيفه حي الوادي السوداني الأحد المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا ببنغازي في مباراة ستحدد الفريق المتأهل للدور المقبل في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت لجنة الطوارئ بالكاف قد قررت إلغاء مباراة الذهاب، التي كان من المقرر اقامتها الأحد الماضي بالخرطوم والاكتفاء بمباراة الإياب التي ستقام في بنغازي لحسم ورقة الترشح.

ويتملك الأهلي طرابلس حظوظ وافرة لحسم اللقاء لامتلاكه أسماء مميزة بإمكانها تجاوز الفريق السوداني والتقدم في المسابقة الأفريقية.