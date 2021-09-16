أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

بلدية بنغازي توضح الجهود المبذولة لتفعيل عمل الشركة العامة للنظافة والمُتمثلة فيما يلي:

• توفير (100) شاحنه نقل قمامة نوع (إيفكو)

• توفير عدد رأس جر (فاقون)

• 7 شاحنات ضاغطة لنقل القمامة

• 5 سيارات لرش المبيدات مُجهزة بالكامل

• صرف مبلغ 7 مليون و200 ألف ديون مالية عن الشركة لصالح الشركات الخاصة

• صرف مبلغ 650 ألف دعماً للشركة

• توفير المحروقات والزيوت لسيارات الشركة

• الصرف على احتياجات المقبرة من 01 أكتوبر 2017 حتى 2021 بقيمة 414 ألف