إنفوغرافيك | بلدية بنغازي توضح الجهود المبذولة لتفعيل عمل الشركة العامة للنظافة
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
بلدية بنغازي توضح الجهود المبذولة لتفعيل عمل الشركة العامة للنظافة والمُتمثلة فيما يلي:
• توفير (100) شاحنه نقل قمامة نوع (إيفكو)
• توفير عدد رأس جر (فاقون)
• 7 شاحنات ضاغطة لنقل القمامة
• 5 سيارات لرش المبيدات مُجهزة بالكامل
• صرف مبلغ 7 مليون و200 ألف ديون مالية عن الشركة لصالح الشركات الخاصة
• صرف مبلغ 650 ألف دعماً للشركة
• توفير المحروقات والزيوت لسيارات الشركة
• الصرف على احتياجات المقبرة من 01 أكتوبر 2017 حتى 2021 بقيمة 414 ألف