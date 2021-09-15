وزير الصناعة يبحث مع السفير الإيطالي دعم مصنع الشاحنات والحافلات تاجوراء

15 سبتمبر، 2021 1:25 ص
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أبوهيسة والسفير الإيطالي
أبوهيسة والسفير الإيطالي

أخبارليبيا24

بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة مع السفير الإيطالي جوزيبي كونتي دعم المشاريع المتوقفة التي من أبرزها مصنع الشاحنات والحافلات تاجوراء.

وأكدّ أبوهيسة خلال اللقاء في مقر الوزارة في طرابلس الثلاثاء أن الوزارة ستقوم بتشغيل مصانعها بطاقتها القصوى بتعاون الشريك الإيطالي الذي يوفر المستلزمات وقطع الغيار اللازمة لبدء العمل.

وطلب وزير الصناعة والمعادن من الجانب الإيطالي تدريب وتأهيل الشباب الليبي في مجال التقنية الصناعية.

ومن جهته، قال السفير الإيطالي إن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بالخصوص مؤكداً أنه ستكون هناك زيارة للشركات الإيطالية للبلاد في المدة القادمة.

15 سبتمبر، 2021 1:25 ص
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