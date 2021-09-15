مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة شهر

أخبار ليبيا24

قرر، مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 سبتمبر 2021 باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة، لكي تنفذ الولاية المنوطة بها.

يأتي ذلك بعدما انتهت ولاية البعثة في سبتمبر الجاري.

كما قرر المجلس، في بيان، أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

وكان مجلس الأمن في سبتمبر 2020 قد مدد ولاية البعثة حتى سبتمبر 2021.

وحدد القرار تنفيذ البعثة لمهام عدة على النحو المُبين في القرار 2542 لسنة 2020 والفقرة 16 من القرار 2527 لسنة 2021 وفي مقدمتها مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ووقف إطلاق النار.