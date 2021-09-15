لتعزيز العلاقات بين البلدين .. وزير الاقتصاد الليبي يصل مصر

في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة

15 سبتمبر، 2021 10:10 ص
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الحويج في مصر
الحويج في مصر

أخبار ليبيا 24

وصل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري بحكومة الوحدة الوطنية .

وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة المزمع انعقادها الخميس المقبل برئاسة عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء ونظيره بجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي في إطار تعزيز العلاقات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وعقد اتفاقيات بعدد من مجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن الوفد وزراء المواصلات و الإسكان والتعمير ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.

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