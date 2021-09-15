لافروف: روسيا لا تنوي تحمل مسؤولية أزمات الهجرة التي تسبب بها الغرب لافروف: موضوع الهجرة غير الشرعية برز بقوة عقب قصف حلف الناتو ليبيا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تنوي تحمل المسؤولية عن أزمات الهجرة التي أشعلها التدخل الغربي في ليبيا، وتقاسم أعبائها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف على هامش مشاركته في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع ووزراء مجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والذي عقد في دوشنبه اليوم الأربعاء.

وأشار لافروف إلى أن موضوع الهجرة غير الشرعية برز بقوة بعدما قصف حلف الناتو ليبيا ودمر الدولة الليبية .

وقال “بدأ المهاجرون غير الشرعيين يتدفقون إلى الشمال عبر ليبيا، وعندما أدرك الاتحاد الأوروبي أن هذا العبء يفوق قدرته على التحمل، بدأ يحث الجميع على تقاسم عبء المسؤولية عن مصير هؤلاء المهاجرين”.

وتابع “لا نعتزم تقاسم عبء المسؤولية عن تصرف لم نكن بين من أيده فحسب، بل وعبرنا عن إدانتنا له”.