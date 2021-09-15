قبيل التوجه للقاهرة.. الدبيبة يجري مباحثات مع وفد أميركي

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة وفد أميركي بقيادة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت اليوم الاربعاء بمقر ديوان وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس .

وأعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن الدبيبة سيتوجه إلى مصر في زيارة رسمية، لبحث عدد من المسائل وإبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة الليبية المصرية العليا.

يأتي هذا فيما استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة حفتر في القاهرة.

وتناول اللقاء التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية، في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءًا من استقرار مصر.

وشدد الرئيس السيسي، خلال اللقاء على مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كل الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانياً ورئاسياً المنتظر بنهاية العام الجاري.