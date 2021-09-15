في القاهرة..صالح وحفتر يبحثان مع السيسي التطورات على الساحة الليبية

15 سبتمبر، 2021 1:40 ص
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حفتر - صالح - السيسي
حفتر - صالح - السيسي

أخبارليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام المشير خليفة حفتر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تناول آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأوضح راضي – بحسب المصري اليوم – أن السيسي يؤكد مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كل الليبيين بما يسهم ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أت الرئيس المصري يشدد على ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وذكر راضي أن مواقف عقيلة صالح وحفتر مُتَّسِقةٌ ومتوافقة مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، فيما يتعلق بضمان عقد الانتخابات في موعدها بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة.

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