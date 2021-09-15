صندوق دعم الزواج: عدد المسجلين في المنظومة بلغ 3000 متزوج

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قال رئيس صندوق دعم الزواج خالد بوجناح اليوم الأربعاء إنه وفق المنظومة فإن عدد المسجلين إلى هذه اللحظة بلغ 3000 متزوج.

وأوضح بوجناح في تصريحات صحفية أن القيمة المرصودة لمبادرة دعم الزواج تكفي لعدد 25 ألف شاب و25 ألف شابة، مؤكدًا أنهم شرعوا في تسليم صكوك مُنح الزواج.

وأشار رئيس الصندوق إلى أن من يحق له الاستفادة من منحة الزواج الشاب في زواجه الأول، والشابة في زواجها الأول، أو الثاني إن كانت أرملة أو مطلقة.

وأكد بوجناح أن المبادرة تستهدف الليبيين فقط، ولا يستفيد منها الليبي المتزوج من أجنبية أو الليبية المتزوجة من أجنبي.

وأفاد رئيس الصندوق أنه وفق منظومة مصلحة الأحوال المدنية، من هم في سن الزواج لا يتجاوزون 20 ألفا سنويا، وّذلك يعدّ العدد المستهدف مناسبا.