رئيس المجلس الرئاسي يبدأ زيارة إلى قطر أنباء عن لقاء بين "المنفي" و"تميم بن حمد" دون نشر تفاصيل محاور اللقاء

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وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل زيارة رسمية، وكان في استقباله والوفد المرافق، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ولم تذكر الوكالة القطرية مزيداً من التفاصيل حول مدة الزيارة وبرنامجها .

والإثنين، أوردت الوكالة ذاتها أنّ المنفي سيلتقي اليوم الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها”.

وفي مايو الماضي، زار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العاصمة طرابلس، لدعم السلطة السياسية الجديدة في البلاد، ودعا إلى منع التدخلات الأجنبية.

ومطلع يوليو الماضي، أجرى المنفي اتصالاً هاتفياً بأمير قطر، تناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وتأتي زيارة المنفي تزامنًا مع زيارة يجريها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ، للعاصمة المصرية القاهرة .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، كلاً من رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجاً سياسياً برعاية الأمم المتحدة، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.