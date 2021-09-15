دغيم فوز المنتخب الليبي على أنغولا نصر كبير لكل شباب ليبيا

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على أنغولا في عقر دارها لنصر كبير لكل شباب ليبيا خاصة.

ودعا دغيم في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إلى لاهتمام الكبير والالتفاف حول المنتخب الوطني باعتباره مشروع وطني جامع وليس مجرد حدث عابر أو رياضة أو ترفيه.

وأضاف :”لقد تجسدت في رجال المنتخب روح الوحدة الوطنية وتعالوا كثيرا عن خلافاتنا وقدموا لنا الدروس، واستطاعوا فعل مالم نستطيع فعله وهو جمع الليبيين على الفرح الغائب منذ زمن”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشباب هم الفئة الأهم لأنهم المستقبل وهذا ما نملكه عبر تغيير الحاضر بتغير المفاهيم وتطوير القيم للوصول لعقل جمعي تقدمي.

وتابع دغيم :”بعيد قليلا عن السياسية أو بالمقابل لنوظف كل حدث ليبي لصالح مشروع “سياسي وطني” لخلق هوية وطنية جامعة”.

وكان المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، تمكن من العودة بانتصار غال وثمين أمام مستضيفه منتخب أنغولا، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت بين المنتخبين على أرضية ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «قطر 2022».