بلدية حي الأندلس تتراجع عن بلاغ باختطاف عميد البلدية

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أعلنت، بلدية حي الأندلس، اليوم الأربعاء، اختطاف عميد البلدية محمد الفطيسي، على يد مسلحين مجهولين رفقة اثنين من أعضاء المجلس، غير أنها سرعان ما تراجعت قائلة إنها أبلغت بأن العميد والعضوين موقوفين لدى جهاز الردع بأمر من النائب العام.

ولم تقدم البلدية أي تفاصيل أخرى.

وقبل تراجعها عن بلاغ الخطف، قالت البلدية: “بكل أسف أن يحدث مثل هذا التصرف الإجرامي. اختطاف عميد بلدية حي الأندلس مع اثنين من أعضاء المجلس البلدي من قبل مسلحين مجهولين” .

وأضافت: “تقدمنا بشكوى عاجلة للنائب العام ولمجلس رئاسة الوزراء ولكل الأجهزة الأمنية المناط لها بحفظ الأمن”.

بعدها قامت البلدية بحذف البلاغ لتعلن، قائلة: “إبلاغ المجلس البلدي أن العميد وعضوي المجلس موقوفين من قبل جهاز الردع بناء على مذكرة من النائب العام “.