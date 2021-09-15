بعد تزايد حالات “كورونا”..حظر تجول جزئي لمدة ثلاثة أيام في الكفرة

15 سبتمبر، 2021 3:30 م
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مدينة الكفرة
مدينة الكفرة

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن الكفرة اليوم الأربعاء أنه تقرر فرض حظر تجول جزئي لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد نظـراً لتزايد حـالات الإصابة بـ”كورونا” داخل البلدية.

وأوضحت المديرية أن هذا القرار جاء عقب اجتماع ضم عميد البلدية وكافة الجهات والقطاعات في المدينة مؤكدة أن أيام الحظر قابلة للتمديد في حال تطلب الوضع ذلك.

وأكدت مديرية أمن الكفرة أن الحظر يبدأ من الساعة 6:00 مسـاءً إلى الساعة 6:00 صباحاً في اليوم التالي وذلك بداية مـن يوم غدٍ الخميـس الموافـق 2021/9/16م.

وأشارت المديرية إلى أن الحظر يشمل إغـلاق المحال التجارية بالكامل وذلك لغرض تخفيف الحركة والازدحام بين المواطنين قدر الإمكان للحد من انتشار كورونا.

ولفتت مديرية أمن الكفرة إلى أنه يستثنى من الحظر الصيدليات والعـيادات والمختبرات الطبيـة.

15 سبتمبر، 2021 3:30 م
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