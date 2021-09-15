بحث التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين ليبيا ومصر

أخبار ليبيا24

بحث ليبيا ومصر اليوم الأربعاء تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال الطيران المدني.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة، محمد سالم الشهوبي، في القاهرة مع وزير الطيران المصري، محمد منار.

وناقش الطرفان، عدد من الملفات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال صناعة الطيران، حيث أكد الشهوبي حرص ليبيا على المزيد من التعاون المثمر مع الجانب المصري والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.

وأشار الشهوبي، إلى أنه سيكون هناك تعاونا مشتركا خلال الفترة القادمة بين الجانبين يهدف إلى عودة نشاط الطيران الليبي إلى سابق عهده.

من جانبه، أكد الوزير المصري، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع ليبيا ونقل الخبرات المصرية بقطاع الطيران، من خلال تقديم كافة سبل الدعم في مختلف مجالات الطيران المدني وبخاصة مجال التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي والملاحة الجوية.