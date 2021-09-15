الوطنية للنفط تعلن استئناف تصدير النفط من ميناء الحريقة بعد فض اعتصام لباحثين عن العمل

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، استئناف عمليات تصدير الخام بميناء الحريقة النفطي بعد إنهاء مجموعة من الشباب اعتصامهم الذي استمر لأيام داخل الميناء.

وأوضحت المؤسسة، أن ذلك جاء إثر اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة بممثل عن الشباب المعتصمين بالميناء.

وقالت المؤسسة، إنها استمعت إلى كافة مطالب الشباب الخريجين المعتصمين، والمتمثلة في سعيهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، وقد أبدت المؤسسة تفهمها لمشروعية المطالب، وتحفظها للوسيلة التي تم التعبير بها عن مطالبهم، موضحة للشباب العواقب الفنية والاقتصادية الكبيرة لإقفال النفط.

وأضافت، أنها تؤكد على الدعم الكامل للمطالب السلمية وحرصها على توفير فرص عمل مناسبة لهؤلاء الشباب وغيرهم من الخريجين بكافة ربوع الوطن، من خلال برامج إعداد وتأهيل الخريجين الذي تشرف إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة.