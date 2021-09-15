المنفي يؤكد حرصه على توطيد العلاقات مع دولة قطر

15 سبتمبر، 2021 2:50 م
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المنفي وتميم
المنفي وتميم

أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء خلال لقاءه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرصه على توطيد العلاقات بين البلدين.

وأوضح المنفي – الذي يزور قطر – أن تلبية الدعوة تأتي في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين مبنية على الشراكة الحقيقية والمصالح المشتركة للشعبين.

ومن جهته، رحب آل ثاني برئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له، مثمنا جهودهُ في توحيد المؤسسات وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.

وجدد أمير دولة قطر خلال اللقاء دعم بلاده لاستقرار ليبيا واستعدادها لدعم المسار السياسي والمصالحة الوطنية.

15 سبتمبر، 2021 2:50 م
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